Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki 21 şehri belli oldu: Zirvedeki il şaşırtacak! Sizin iliniz kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 22.05.2026 15:19

Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan değerlendirmede, IQ ortalamalarına göre bilişsel başarı seviyesi en yüksek 21 şehir sıralandı. Bazı iller dikkat çekici puanlarla öne çıkarken, listede önemli değişiklikler yaşandı. İşte sıralamada zirveye çıkan şehirler…

Türkiye genelinde 81 ili kapsayan geniş katılımlı araştırmanın sonuçları netleşti. Yapılan kapsamlı çalışmayla Türkiye'nin en yüksek bilişsel performansa sahip 21 şehri belirlendi. Listede dikkat çeken değişimler yaşanırken, bazı iller aldıkları skorlarla öne çıktı. İşte sıralamaya damga vuran ve zirvede yer alan o şehirler…

21- Bartın

102.13

20- Denizli

102.14

19- Rize

102.32

18- Konya

102.36

17- Uşak

102.37

16- Karaman

102.52

15- Yalova

102.58

14- Zonguldak

102.68

13- Tekirdağ

102.82

12- Antalya

103.29

11- Trabzon

103.37

10- Kırklareli

103.38

9- Bursa

103.47

8- Balıkesir

103.59

7- Kocaeli

103.85

6- İstanbul

104.02

5- Çanakkale

104.02

4- Muğla

104.12

3- İzmir

104.51

2- Ankara

104.91

İŞTE LİSTENİN İLK SIRASINDAKİ İLİMİZ

1- Eskişehir

105.20

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

