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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:52

Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı

"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi açıklandı. Vatandaşlar tarafından internette sık sık araştırılan konuyla ilgili yapılan kapsamlı araştırmanın sonucunda illerin IQ seviyeleri belirlendi. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte il il IQ sıralaması ve haberin detayları...

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi güncellendi. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırma sonucunda illerin IQ seviyeleri belirlendi. İşte Türkiye'nin en zeki şehri...

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHRİ HANGİSİ? İŞTE O LİSTE

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı

78- Artvin

95.36