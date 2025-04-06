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Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
09:52
Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi açıklandı! İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı
"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi açıklandı. Vatandaşlar tarafından internette sık sık araştırılan konuyla ilgili yapılan kapsamlı araştırmanın sonucunda illerin IQ seviyeleri belirlendi. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte il il IQ sıralaması ve haberin detayları...