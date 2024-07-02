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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama
Giriş Tarihi: 02.07.2024 19:41 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 19:41

Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi, uzun süren bir araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen anket sonucunda, 81 ilde yaşayanların IQ'su belirlendi. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte en zeki şehirler listesi...

Türkiye’nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi belli oldu. 81 ilden 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen anket sonucunda şehirlerin IQ ortalaması belirlendi. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...

Türkiye’nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama

78- Artvin

95.36

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