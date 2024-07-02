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Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama
Giriş Tarihi: 02.07.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
19:41
Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri? Liste belli oldu: İşte merak edilen o sıralama
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi, uzun süren bir araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. 1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen anket sonucunda, 81 ilde yaşayanların IQ'su belirlendi. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte en zeki şehirler listesi...