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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi
Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 10:16

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi

"Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi" hazırlandı. Ankete katılanlara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi, yapılan detaylı araştırmanın sonucunda hazırlandı. Listeye o ilimiz damga vurdu. İşte il il IQ sıralaması...

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi

78- Artvin

95.36

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