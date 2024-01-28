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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi
Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
10:16
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! İlk sırada bakın hangi şehir var... İşte il il IQ listesi
"Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi" hazırlandı. Ankete katılanlara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...