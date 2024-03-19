"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. 1 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir zeka testinin sonucunda "Türkiye en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Listenin ilk sırasındaki il ise herkesi şaşırttı! Peki İstanbul, İzmir ve Ankara kaçıncı sırada yer alıyor? İşte il il IQ seviyeleri ve haberin detayları...