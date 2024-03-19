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Haberler Yaşam "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:13

"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi

"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi internet üzerinde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin katılım sağladığı bir zeka testi 81 ilin IQ ortalamasını ortaya çıkardı. Bu kapsamda "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi ortaya çıktı. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İstanbul, İzmir ve Ankara kaçıncı sırada yer alıyor? İşte il il IQ seviyeleri ve haberin detayları...

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. 1 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir zeka testinin sonucunda "Türkiye en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Listenin ilk sırasındaki il ise herkesi şaşırttı! Peki İstanbul, İzmir ve Ankara kaçıncı sırada yer alıyor? İşte il il IQ seviyeleri ve haberin detayları...

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehirleri listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi

78- Artvin

95.36

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