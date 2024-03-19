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"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:13
"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesinin ilk sırasında o ilimiz var! İstanbul, Ankara, İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ seviyesi
"Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi internet üzerinde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin katılım sağladığı bir zeka testi 81 ilin IQ ortalamasını ortaya çıkardı. Bu kapsamda "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi ortaya çıktı. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İstanbul, İzmir ve Ankara kaçıncı sırada yer alıyor? İşte il il IQ seviyeleri ve haberin detayları...