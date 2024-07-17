Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:35

Türkiye'nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...

"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Vatandaşlar tarafından internette sık sık aratılan konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapıldı ve "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en zeki şehri ve il il IQ seviyesi...

Türkiye’nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi yayınlandı. Listenin ilk sırasındaki şehir herkesi şaşırttı. Peki Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinin ilk sırasında hangi il var? İşte il il IQ seviyeleri...

Türkiye’nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

81- Bingöl

94.19

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...

78- Artvin

95.36

SON DAKİKA