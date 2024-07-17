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Türkiye'nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
10:35
Türkiye'nin en zeki şehirleri tam liste! İl il IQ seviyeleri belirlendi: Birinci sırada...
"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Vatandaşlar tarafından internette sık sık aratılan konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapıldı ve "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en zeki şehri ve il il IQ seviyesi...