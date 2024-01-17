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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:45

Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var

"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonucu yayınlandı. Araştırma kapsamında katılımcılara farklı alanlarda bir takım sorular yöneltildi. Bu doğrultuda "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki sizce listenin ilk sırasında hangi şehrimiz yer alıyor? İşte milyonların merak ettiği o liste...

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinin ilk sırasında hangi ilimiz var? Milyonların merak ettiği bu soru; konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonucunda ortaya çıktı. Araştırma kapsamında katılımcılara bir takım sorular yöneltildi. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği araştırma, 'Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi'ni ortaya çıkardı. Peki listenin ilk sırasında hangi ilimiz var? İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var

78- Artvin

95.36

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