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Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
10:45
Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var
"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonucu yayınlandı. Araştırma kapsamında katılımcılara farklı alanlarda bir takım sorular yöneltildi. Bu doğrultuda "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki sizce listenin ilk sırasında hangi şehrimiz yer alıyor? İşte milyonların merak ettiği o liste...