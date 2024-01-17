Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? 81 ilin IQ listesi yayınlandı: İlk sırada o şehir var

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinin ilk sırasında hangi ilimiz var? Milyonların merak ettiği bu soru; konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonucunda ortaya çıktı. Araştırma kapsamında katılımcılara bir takım sorular yöneltildi. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği araştırma, 'Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi'ni ortaya çıkardı. Peki listenin ilk sırasında hangi ilimiz var? İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...