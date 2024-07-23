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Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte IQ haritasına göre en zeki şehirler listesi
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
09:07
"Zeka testi" adlı internet sitesinin yaptığı IQ testi sonucunda, "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Her ilden katılımcı sayısının farklılık gösterdiği testte, vatandaşlara çeşitli konularda sorular yöneltildi. Teste toplamda 1 milyondan fazla kişinin katıldı ve Türkiye'nin IQ haritası çıkarıldı. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte merak edilen o liste...