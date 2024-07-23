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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte IQ haritasına göre en zeki şehirler listesi
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:07

Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte IQ haritasına göre en zeki şehirler listesi

"Zeka testi" adlı internet sitesinin yaptığı IQ testi sonucunda, "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Her ilden katılımcı sayısının farklılık gösterdiği testte, vatandaşlara çeşitli konularda sorular yöneltildi. Teste toplamda 1 milyondan fazla kişinin katıldı ve Türkiye'nin IQ haritası çıkarıldı. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte merak edilen o liste...

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İşte IQ haritasına göre en zeki şehirler listesi

Zeka testi isimli internet sitesi tarafından yapılan anket sonucunda, Türkiye'nin IQ haritası çıkarıldı. 1 milyondan fazla kişinin katılım sağladığı zeka testinde, vatandaşlara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte araştırmanın sonuçları...

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İşte IQ haritasına göre en zeki şehirler listesi

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHRİ HANGİSİ? İŞTE SONUÇLAR

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İşte IQ haritasına göre en zeki şehirler listesi

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İşte IQ haritasına göre en zeki şehirler listesi

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? İşte IQ haritasına göre en zeki şehirler listesi

78- Artvin

95.36

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