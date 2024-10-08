Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.10.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:55

Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? sorusu yanıt buldu! İşte merak edilen o liste: İl il IQ seviyesi...

'Türkiye'nin en zeki şehirleri' sıralaması belli oldu. 81 ilden 2 milyona yakın kişinin katılım sağladığı ankette vatandaşlara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi. Bu kapsamda 'Türkiye'nin en zeki şehirleri' listesi oluşturuldu. Listenin ilk sırasındaki şehir ise herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri ve il il IQ sıralaması...

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? sorusu yanıt buldu! İşte merak edilen o liste: İl il IQ seviyesi...

"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Bu kapsamda konuyla ilgili detaylı bir anket çalışması yapıldı. Katılımcılara çeşitli alanda sorular yöneltildi ve böylece "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki sizce en zeki şehir hangisi? İşte detaylar...

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? sorusu yanıt buldu! İşte merak edilen o liste: İl il IQ seviyesi...

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU! İŞTE O LİSTE

81- Bingöl

94.19

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? sorusu yanıt buldu! İşte merak edilen o liste: İl il IQ seviyesi...

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? sorusu yanıt buldu! İşte merak edilen o liste: İl il IQ seviyesi...

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? sorusu yanıt buldu! İşte merak edilen o liste: İl il IQ seviyesi...

78- Artvin

95.36

SON DAKİKA