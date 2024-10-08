Türkiye’nin en zeki şehri hangisi? sorusu yanıt buldu! İşte merak edilen o liste: İl il IQ seviyesi...

"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Bu kapsamda konuyla ilgili detaylı bir anket çalışması yapıldı. Katılımcılara çeşitli alanda sorular yöneltildi ve böylece "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki sizce en zeki şehir hangisi? İşte detaylar...