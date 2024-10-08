Giriş Tarihi: 08.10.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
14:55
Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? sorusu yanıt buldu! İşte merak edilen o liste: İl il IQ seviyesi...
'Türkiye'nin en zeki şehirleri' sıralaması belli oldu. 81 ilden 2 milyona yakın kişinin katılım sağladığı ankette vatandaşlara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi. Bu kapsamda 'Türkiye'nin en zeki şehirleri' listesi oluşturuldu. Listenin ilk sırasındaki şehir ise herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri ve il il IQ sıralaması...