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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması
Giriş Tarihi: 11.01.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 18:15

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması

Türkiye'nin en zengin şehirleri resmen açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) raporunu yayınladı. Rapora göre ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir, Türkiye'nin en zengin şehri ünvanını alamadı. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri sıralaması...

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması

"Türkiye'nin en zengin şehirleri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunu yayınladı. Rapor hazırlanırken birden fazla kriter göz önüne alındı. Zirvedeki il ise herkesi şaşırttı. Çünkü ne İstanbul, ne Ankara ne de İzmir, en zengin iller sıralamasında birinci olamadı.

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

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Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81-VAN

54.272

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması

80-AĞRI

55.296

Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması

79- ŞANLIURFA

64.416

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