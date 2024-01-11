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Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması
Giriş Tarihi: 11.01.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
18:15
Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul yok: İşte en zengin şehirler sıralaması
Türkiye'nin en zengin şehirleri resmen açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) raporunu yayınladı. Rapora göre ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir, Türkiye'nin en zengin şehri ünvanını alamadı. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri sıralaması...