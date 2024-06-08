Türkiye’nin ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı: D-8 ülkeleri bir araya geliyor!

Türkiye ev sahipliğinde ülkelerin Gazze konusunda bir araya gelecek olmaları, Gazze'de 8 aydır süregelen İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.