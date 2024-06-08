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Türkiye’nin ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı: D-8 ülkeleri bir araya geliyor!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
06:48
Türkiye’nin ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı: D-8 ülkeleri bir araya geliyor!
Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik, hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkânı harekete geçiriyor. Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek.