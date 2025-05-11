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Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı 'ya' hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 11.05.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
21:58
Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı 'ya' hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı 'ya' hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...