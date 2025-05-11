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Haberler Yaşam Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı 'ya' hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 11.05.2025 21:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 21:58

Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı 'ya' hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı 'ya' hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...

Türkiye’nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı ’ya’ hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacıya"Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı 'ya' hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? " sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Türkiye’nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı ’ya’ hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Cevabı: Güneydoğu Anadolu

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Türkiye’nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı ’ya’ hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
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Türkiye’nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı ’ya’ hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı