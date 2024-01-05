Türkiye’nin ilk uzay yolcusu konuştu! Yanında neler götürecek?

"TÜRK BAYRAĞIMIZI GÖTÜRÜYORUM"

Gezeravcı, operasyonel süreçlerin en önemli adımlardan birinin son dakika değişikliği yapılamaması olduğuna dikkati çekti. "'Aklıma şu geldi, şunu da götürseydim.' diyemiyorsunuz." ifadesini kullanan Gezeravcı, şu değerlendirmede bulundu: "Detaylı düşünülmesi, önceden planlanması ve bununla ilgili hazırlıkların tamamlanması gereken bir süreç vardı. Aylar öncesinden götürmeyi planladığım malzemeleri ilgili otoritelere teslim ettim. Tüm fiziksel ölçümleri tamamlanıp özel paketleme ve kargolama süreçlerine ilişkin hazırlıkları tamamlandıktan sonra kapsüle yüklendi. Silifkeliyim, Yörük kökeninden geliyorum. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum."

Gezeravcı, bu görevi icra etmek üzere eğitimleri alan ilgili otoritelerin ISS'de mevcut donanımlarıyla anılarının kayıt altına alınacağını söyledi.