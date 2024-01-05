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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu konuştu! Yanında neler götürecek?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
11:08
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu konuştu! Yanında neler götürecek?
Uzay yolculuğuna sayılı günler kaldı… Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay misyonunu anlattı: Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz. Silifkeliyim, Yörük kökeninden geliyorum. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum…