İstanbul'da kaybolan 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber’e konuştu: Müge Anlı’ya...

İstanbul'da Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde 3 kız çocuğu sırra kadem bastı. Yavrularının hayatlarından endişe eden aileler ise polisi aradı. Kayıp başvurusu yaptı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki Nazar Memiş ile Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.