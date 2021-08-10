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Haberler Yaşam İstanbul'da kaybolan 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber’e konuştu: Müge Anlı’ya...
Giriş Tarihi: 10.08.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 13:18

İstanbul'da kaybolan 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber’e konuştu: Müge Anlı’ya...

Türkiye'nin konuştuğu kayıp kızlara dün akşam ulaşıldı. O isimlerden 11 yaşındaki Nazar Memiş, A Haber'e açıklama yaptı. "Kendi aramızda 'Kesin haber olduk. Müge Anlı'ya da çıkarız' dedik" ifadelerini kullanan küçük kız, şunları söyledi

Türkiye’nin konuştuğu 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber’e konuştu: Müge Anlı’ya da…

İstanbul'da Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde 3 kız çocuğu sırra kadem bastı. Yavrularının hayatlarından endişe eden aileler ise polisi aradı. Kayıp başvurusu yaptı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki Nazar Memiş ile Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

Türkiye’nin konuştuğu 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber’e konuştu: Müge Anlı’ya da…

Avcılar Sahili'nde kayıp kızlara ait kıyafetlere ulaşıldı. Kıyafetlerin 11 yaşındaki Nazar Memiş'e ait olduğu anlaşıldı.

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Türkiye’nin konuştuğu 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber’e konuştu: Müge Anlı’ya da…

Genç kızların son olarak Avcılar Sahili'nde bulunan tuvaletlere girip çıktığını saptandı.

Türkiye’nin konuştuğu 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber’e konuştu: Müge Anlı’ya da…

Son gelişmelerin ardından Avcılar Sahili'ni tarayan ekipler, genç kızlara ait yeni bir iz bulmak için aralıksız çalışma başlattı. Güzel haber ise dün akşam alındı. Bulunan kızlar ailelerine ulaştırıldı.

Türkiye’nin konuştuğu 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber’e konuştu: Müge Anlı’ya da…

A Haber ekibi de sevindiren gelişmenin üzerine Nazar Memiş'in ailesinin kapısını çaldı. Küçük kız ve baba ile röportaj yapıldı. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba, şu ifadeleri kullandı:

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