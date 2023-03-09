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Haberler Yaşam Türkiye'nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:10

Türkiye'nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler

Muğla Bodrum'da geçtiğimiz sene Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Gamze'nin anne ve babası tarafından katledildiği ortaya çıktı. Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu…

ARZU KAYA
Türkiye’nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu geçen yıl ocak ayında yatağında ölü bulundu. Sır ölümün ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Türkiye’nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler

Genç kızın boynunda kızarıklıklar bulunması cinayet ihtimalini güçlendirdi. Nitekim Adli Tıp Kurumu, talihsiz kızın cilt altında kanama, çene altındaki kemikte kırık olduğunu belirledi. Adeta boğulmuş gibiydi.

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Türkiye’nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler

EVE ÜÇÜNCÜ KİŞİ GİRMEDİ

Kızının cansız bedenini yatakta bulan anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ifadesi alındı.

Türkiye’nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler

Anne Turcen, sabah tuvalete giderken o saatte işe gitmiş olması gereken kızının ayakkabısının evin önünde fark etmesi üzerine odasına gittiğini ve öldüğünü fark ettiğini söyledi. Savcılık, eve üçüncü bir kişi girmediğini belirledi.

Türkiye’nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler

SAVCILIKTAN ODA, SOBA VE ŞARJ TESPİTİ

Soruşturma kapsamında Gamze'nin bulunduğu odayı normalde hiç kullanmadığı tespit edildi.

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