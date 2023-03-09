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Türkiye'nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:08
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
09:10
Türkiye'nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayeti aydınlandı! Biri tuttu diğeri boğdu: Gizli tanıktan kan donduran sözler
Muğla Bodrum'da geçtiğimiz sene Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Gamze'nin anne ve babası tarafından katledildiği ortaya çıktı. Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu…