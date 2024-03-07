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Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır'a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok'un adım adım o planı...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
06:31
Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır'a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok'un adım adım o planı...
İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile kendisine Mısır'a kaçıran annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaza sonrası yurtdışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin neden Mısır'ı seçtiği ortaya çıktı.