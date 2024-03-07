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Haberler Yaşam Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır'a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok'un adım adım o planı...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 06:31

Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır'a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok'un adım adım o planı...

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile kendisine Mısır'a kaçıran annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaza sonrası yurtdışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin neden Mısır'ı seçtiği ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA
Deniz YUSUFOĞLU
Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır’a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok’un adım adım o planı...

1 Mart Cuma akşamı Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'da yaşanan olayda, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Keçeci (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır’a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok’un adım adım o planı...

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, başka bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi.

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Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır’a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok’un adım adım o planı...

O sırada Porsche marka lüks cip 5 kişiye çarparak ormanlık alana savurdu. Kazada Murat Acı hayatını kaybetti, diğerleri ise yaralandı.

Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır’a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok’un adım adım o planı...

3 KİŞİNİN TELEFONU ORTADA YOK

Kazayı sosyetik camia tarafından da tanınan yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C.'nin yaptığı belirlendi.

Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı detaylar! Mısır’a neden kaçtıkları belli oldu: İşte yazar Eylem Tok’un adım adım o planı...

SABAH'ın ulaştığı vefat eden Murat Acı'nın ortağı Mesut Yılmaz, "Burada kazada yaralananlardan Tahsin, İbrahim ve Hasan'ın cep telefonları hala ortada yok.

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