Güncel Türkiye risk haritası ile illerdeki risk durumu! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul’un rengi kırmızı mı oldu?

Türkiye risk haritası üzerinde yaşanan son dakika gelişmeleri ülke çapında yakından takip edilmeye devam ediyor. Vakalardaki kritik artışla beraber uygulanan kısıtlamalarda da bu harita göz önüne alınarak değişimler yaşanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olan tabloda İstanbul halen turuncu renk ile yüksek riskli olarak kaydedilse de yaşanan vaka artışı ile mega kentin kırmızı olarak kabul edildiği biliniyor. Bu noktada "Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul'un rengi kırmızı mı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye risk haritasının iki haftada bir güncelleneceği ifade edilmişti.

GÜNCEL TÜRKİYE RİSK HARİTASI İLE İŞTE İLLERDEKİ RİSK DURUMU!

Vaka sayılarındaki rekor artışla beraber üçüncü dalga endişesi ülke genelinde tedirginlik yaratırken öte yandan Türkiye risk haritası bu noktada milyonlarca vatandaş tarafından gün içerisinde ziyaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden paylaştığı haritayı henüz güncellemezken gelen veriler göz önüne alındığında birçok ilimizde vakalardaki artış nedeniyle adeta alarma geçildi.