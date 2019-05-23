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'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu

Nüfusumuzun büyük çoğunluğu 30 büyükşehirde özellikle megakent ve ile gibi 3 büyük şehrimizde toplanmış durumda. Peki 'nin 81 ilinde 2019 itibarıyla nüfus ne kadar? İllerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sayılarını biliyor musunuz? verilerine göre son rakamlar belli oldu. İşte sizler için derlediğimiz il il Türkiye'de nüfus sayıları.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 15:04
Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu

İşte il il son nüfus sayıları...

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu

ADANA

2 220 125

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Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu

ADIYAMAN

624 513

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu

AFYONKARAHİSAR

725 568

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu

AĞRI
539 657

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu

AMASYA

337 508

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu

ANKARA
5 503 985

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