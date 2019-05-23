Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu
Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte Türkiye'nin il il nüfusu
Nüfusumuzun büyük çoğunluğu 30 büyükşehirde özellikle megakent İstanbul ve Ankara ile İzmir gibi 3 büyük şehrimizde toplanmış durumda. Peki Türkiye'nin 81 ilinde 2019 itibarıyla nüfus ne kadar? İllerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sayılarını biliyor musunuz? TÜİK verilerine göre son rakamlar belli oldu. İşte sizler için derlediğimiz il il Türkiye'de nüfus sayıları.
Giriş Tarihi: 23.05.2019
14:49
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019
15:04