Türkiye’nin rakibi kim olacak? Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası rakipleri kimler olabilir? Milli takımın muhtemel rakipleri play-off

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan Türkiye, bu maçtan galip çıkması halinde aynı grupta yer aldığı İtalya ya da Kuzey Makedonya karşısında olacak.

İtalya – Kuzey Makedonya maçının galibi Portekiz – Türkiye maçının galibiyle final karşılaşmasına çıkacak. Buna göre muhtemel rakibimiz İtalya ya da Kuzey Makedonya takımı.