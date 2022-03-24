Türkiye’nin rakibi kim olacak? Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası rakipleri kimler olabilir? Milli takımın muhtemel rakipleri play-off

A Milli Futbol Takımımız bugün deplasmanda Portekiz'e konuk olacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu heyecanı bugünkü maçla birlikte daha da yükselecek. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz liderliğinde yoğun bir antrenman programı geçiren Türkiye A milli futbol takımı, bu maçı kazanırsa kimlerle eşleşebilir merak konusu. Futbolseverler "Türkiye'nin rakibi kim olacak" sorusuna yanıt arıyor. Portekiz – Türkiye maçı ardından bir üst tura yükselen takım belli olacak. Peki, Türkiye'nin rakibi kim olacak? İşte Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası muhtemel rakipleri…