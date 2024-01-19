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Haberler Yaşam Türkiye'nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi
Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 12:38

Türkiye'nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi; geçtiğimiz günlerde Global Firepower isimli internet sitesi tarafından açıklandı. Orduların aktif personel sayısı, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi birçok faktörün ele alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türkiye, geçen yıla göre 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Türkiye’nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

"Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu yanıt buldu. Askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower, yeni listeyi paylaştı. Listede birçok ülkeyi geride bırakmayı başaran Türkiye'nin sıralaması, 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması...

Türkiye’nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

100- KIRGIZİSTAN

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Türkiye’nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

99-LETONYA

Türkiye’nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Türkiye’nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

97-ZAMBİYA

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