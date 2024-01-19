Haberler
Yaşam
Türkiye'nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi
Giriş Tarihi: 19.01.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
12:38
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi; geçtiğimiz günlerde Global Firepower isimli internet sitesi tarafından açıklandı. Orduların aktif personel sayısı, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi birçok faktörün ele alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türkiye, geçen yıla göre 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...