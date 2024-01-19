Türkiye’nin sıralaması 3 basamak yükseldi! İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

"Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu yanıt buldu. Askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower, yeni listeyi paylaştı. Listede birçok ülkeyi geride bırakmayı başaran Türkiye'nin sıralaması, 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması...