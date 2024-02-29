Türkiye’nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı

Küresel savunma bilgilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesi, dünyanın en güçlü orduları 2024 listesini paylaştı. ABD, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin yer aldığı listede Türkiye 3 basamak birden yükseldi. Öte yandan liste hazırlanırken orduların hareket kabiliyeti, sahada kalma süresi gibi bazı kriterler dikkate alındı. Peki Türk ordusu sıralamada kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...