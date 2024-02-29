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Türkiye'nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
12:27
Türkiye'nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı
Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl güncelleniyor. Ülkelerin küresel savunma bilgilerini takip eden internet sitesi Global Firepower, 2024 yılına ait sıralamayı geçtiğimiz haftalarda paylaştı. Bazı kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye, birçok ülkeyi geride bıraktı ve 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...