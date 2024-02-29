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Haberler Yaşam Türkiye'nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:27

Türkiye'nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı

Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl güncelleniyor. Ülkelerin küresel savunma bilgilerini takip eden internet sitesi Global Firepower, 2024 yılına ait sıralamayı geçtiğimiz haftalarda paylaştı. Bazı kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye, birçok ülkeyi geride bıraktı ve 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Türkiye’nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı

Küresel savunma bilgilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesi, dünyanın en güçlü orduları 2024 listesini paylaştı. ABD, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin yer aldığı listede Türkiye 3 basamak birden yükseldi. Öte yandan liste hazırlanırken orduların hareket kabiliyeti, sahada kalma süresi gibi bazı kriterler dikkate alındı. Peki Türk ordusu sıralamada kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Türkiye’nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı

2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI GÜNCEL LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

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Türkiye’nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı

99-LETONYA

Türkiye’nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Türkiye’nin sıralamasında dikkat çeken yükseliş! 2024 en güçlü ordular sıralaması açıklandı

97-ZAMBİYA

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