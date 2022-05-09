Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Forbes il il raporunda duyurdu
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:24

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Forbes il il raporunda duyurdu

Türkiye'nin en yaşanabilir ve çalışabilir iller listesi Forbes raporu sonrası belli oldu. Türkiye veya resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'da, küçük bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın güneydoğu uzantısı olan Trakya'da yer alan bir ülkedir. Forbes tarafından Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri ise 94 raporda 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralandı. İşte, " İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" sıralamasında hangi ilimiz kaçıncı oldu?" sorusunun yanıtı ve detayları

Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? Forbes il il raporunda duyurdu

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye nüfusu, 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Türkiye'de iş yapmak ve yaşamak için en iyi şehirler ise Forbes tarafından açıklandı. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes tarafından 94 başlıktaki veri setine göre iller hazırlandı.

Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? Forbes il il raporunda duyurdu

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? Forbes il il raporunda duyurdu

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? Forbes il il raporunda duyurdu

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi? Forbes il il raporunda duyurdu

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

SON DAKİKA