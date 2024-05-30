Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 14:54

Türkiye'nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...

Türkiye, her geçen gün yaşlanan bir nüfusa ev sahipliği yaparken, cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşlı nüfus oranı çift haneye ulaştı. İlk sayımın yapıldığı 1927'den bu yana nüfusu 6 kat artan ülkede, yaşlı nüfus oranı yüzde 10,2 seviyesine yükseldi. Bu değişim, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler kriterlerine göre 'çok yaşlı nüfuslu ülke' statüsüne sokarken, 2060 tahmini de dikkat çekici bir gerçeği öne sürdü.

Türkiye’nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaşmasıyla birlikte Türkiye, demografik yapıda dönüşüm yaşayan bir ülke olarak öne çıkıyor. Bu dönemde doğum ve evlenme oranlarının azalmasıyla birlikte, yaşlılık oranının artması dikkat çekiyor. 1927'de 13 milyon 648 bin 270 olan nüfus, geçen yıl 85 milyon 372 bin 377'ye ulaşarak, demografik yapıda belirgin bir değişime işaret ediyor.

Türkiye’nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...

TÜRKİYE'NİN YAŞLANAN YÜZÜ!

Cumhuriyetin 100. yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,2'ye ulaşması, Türkiye'nin demografik yapıda yaşanan bu önemli değişimi bir kez daha vurguluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...

Nüfus artış hızının düşmesi ve nüfusun yaşlanmasıyla birlikte Türkiye'nin geleceğine dair projeksiyonlar da belirginleşiyor. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta ise yüzde 22,6 olması öngörülüyor. Bu durum, Türkiye'nin demografik yapısındaki önemli değişimi ve geleceğe dair demografik trendleri gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...

Türkiye'nin demografik yapısındaki bu değişim sadece yaşlı nüfusun artışıyla sınırlı değil; aynı zamanda çocuk nüfusun azalışını da beraberinde getiriyor. 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan çocuk nüfusu, 1935'ten itibaren en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

Türkiye’nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...

Çocuk nüfusu oranının düşmesi ve yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, Türkiye'nin demografik yapısında ortanca yaş da yükseliyor. 2023 yılında 34'e yükselen ortanca yaş, Türkiye'nin demografik yapısındaki dönüşümü gösteriyor.

SON DAKİKA