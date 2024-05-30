Türkiye’nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaşmasıyla birlikte Türkiye, demografik yapıda dönüşüm yaşayan bir ülke olarak öne çıkıyor. Bu dönemde doğum ve evlenme oranlarının azalmasıyla birlikte, yaşlılık oranının artması dikkat çekiyor. 1927'de 13 milyon 648 bin 270 olan nüfus, geçen yıl 85 milyon 372 bin 377'ye ulaşarak, demografik yapıda belirgin bir değişime işaret ediyor.