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Türkiye'nin Yaşlanan Yüzü: Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı! 2060 Tahmini ve Demografik Değişim...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
14:54
Türkiye, her geçen gün yaşlanan bir nüfusa ev sahipliği yaparken, cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşlı nüfus oranı çift haneye ulaştı. İlk sayımın yapıldığı 1927'den bu yana nüfusu 6 kat artan ülkede, yaşlı nüfus oranı yüzde 10,2 seviyesine yükseldi. Bu değişim, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler kriterlerine göre 'çok yaşlı nüfuslu ülke' statüsüne sokarken, 2060 tahmini de dikkat çekici bir gerçeği öne sürdü.