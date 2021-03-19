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Haberler Yaşam Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritası! 19 Mart 2021 Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

Türkiye'nin yeni ! 19 Mart 2021 Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

Türkiye geneli il il koronavirüs risk haritası Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında değişiyor. Koronavirüs haritasında düşük riskli iller mavi , orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodları ile belirlenmiş durumda. Başkan başkanlığında toplanacak sonrasında ise birçok ilin renk kodunun değişmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı da vaka haritasının haftalık olarak il il yayınlanacağını, Türkiye geneli il il risk haritası olarak bilinen mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerden oluşan haritanın ise 15 günde bir yenileceğini belirtmişti. Kabine toplantısı ile birlikte yenilenecek olan koronavirüs risk haritasına göre il il kısıtlama ve normalleşme kararlarında değişiklik olması bekleniyor. Peki güncel koronavirüs risk haritasında illerin son durumu ne? İşte cevabı!

Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 11:28
Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritası! 19 Mart 2021 Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

ve Türkiye geneli il il tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İl il renk kodlarıyla belirlenmiş haritaya göre kentlerde yeni normalleşme adımları atılacak ya da kısıtlamalar artırılacak. Özellikle 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar mavi renkli düşük riskli il kategorisine girebilme ümidinde ama bu durumun gerçekleşmesinin bir hayli zor olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritası! 19 Mart 2021 Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

EN SON KABİNE TOPLANTISI 1 MART'TAYDI

Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, orta, yüksek risk ve çok yüksek risk grubuna göre alınan normalleşme kararlarının her iki haftada bir düzenleneceği açıklandı.

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Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritası! 19 Mart 2021 Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI!

Kabine toplantının sona ermesinin ardından ise Başkan alınan kararları açıkladı. Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek. Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek. Peki güncel koronavirüs haritası bize neyi gösteriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritası! 19 Mart 2021 Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

İŞTE KIRMIZI RENK KODLU İLLER!

Kısıtlamanın devam ettiği yüksek riskli iller kategorisindeki şehirlerimizin büyük çoğunluğu Karadeniz'deki iller.

ORDU

Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritası! 19 Mart 2021 Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

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