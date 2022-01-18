Türkiye’yi ağlatan çocuk! Dilara Öğretmen’in Instagram’da paylaştığı doğum günü videosu izlenme rekorları kırdı!

Sosyal medyada 'Dilara Öğretmen' adını kullanan bir eğitimci, geçtiğimiz günlerde sınıfında yapılan doğum günü kutlamasını videoya aldı. MİNİK YAVRU TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI Daha sonra o anları Instagram hesabında paylaştı. Videonun altına da şu notu yazdı: Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı... Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur. Allahım bu saygı, sevgi, bağı hiçbir zaman bozmasın. 'OĞLUM DA ÇOK MUTLU OLDU' Minik yavrunun annesi de bu gönderinin altına şu yorumu yazdı: Çok teşekkür ederim Dilara Hanım. Gerçekten oğlum da çok mutlu oldu. Çünkü siz de bu etkinliğe katıldınız. Çünkü sizi çok seviyor… 'KALBİ GÜZEL ÇOCUK!' Söz konusu video, Twitter, Instagram ve Facebook'ta izlenme rekorları kırdı. Dilara Öğretmen, minik öğrencisinin annesiyle doğum günü kutlamasını paylaştı... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! | Video Sosyal medya kullanıcıları ise duygularını şu sözlerle paylaştı: Yetiştiren anneye babaya helal olsun. Boğazımda düğüm gözümde yaş. Gece gece kalbimizi bıraktık.' 'Doğum günün kutlu olsun ömrün boyunca mutlu ol. Dilara Öğretmenim ne güzel bir ana bizi de ortak ettiniz kaç kez izledim.' 'Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı... Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur. Allahım bu saygı, sevgi, bağı hiçbir zaman bozmasın.'