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Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:59

Türkiye’yi ağlatan çocuk! Dilara Öğretmen’in Instagram'da paylaştığı doğum günü videosu izlenme rekorları kırdı!

Instagram'da 'Dilara Öğretmen' adını kullanan bir eğitimci, minik öğrencisinin doğum günü kutlamasını sosyal medyada paylaştı. İzlenme rekorları kıran video, milyonları duygulandırdı….

SABAH İNTERNET
Türkiye’yi ağlatan çocuk! Dilara Öğretmen’in Instagram’da paylaştığı doğum günü videosu izlenme rekorları kırdı!

Sosyal medyada 'Dilara Öğretmen' adını kullanan bir eğitimci, geçtiğimiz günlerde sınıfında yapılan doğum günü kutlamasını videoya aldı.

Türkiye’yi ağlatan çocuk! Dilara Öğretmen’in Instagram’da paylaştığı doğum günü videosu izlenme rekorları kırdı!

MİNİK YAVRU TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI

Daha sonra o anları Instagram hesabında paylaştı. Videonun altına da şu notu yazdı: Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum.

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Türkiye’yi ağlatan çocuk! Dilara Öğretmen’in Instagram’da paylaştığı doğum günü videosu izlenme rekorları kırdı!

O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı...

Türkiye’yi ağlatan çocuk! Dilara Öğretmen’in Instagram’da paylaştığı doğum günü videosu izlenme rekorları kırdı!

Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur. Allahım bu saygı, sevgi, bağı hiçbir zaman bozmasın.

Türkiye’yi ağlatan çocuk! Dilara Öğretmen’in Instagram’da paylaştığı doğum günü videosu izlenme rekorları kırdı!

'OĞLUM DA ÇOK MUTLU OLDU'

Minik yavrunun annesi de bu gönderinin altına şu yorumu yazdı: Çok teşekkür ederim Dilara Hanım.

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