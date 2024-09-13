Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
06:24
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Cinayette ahır ayrıntısı: Narin ne gördü?
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiği anlatması tüm dikkatleri ahıra çevirdi. Zanlı Bahtiyar, amca Salim Güran'ın köyde yasak aşk ilişkisi yaşadığı 2 kadından biriyle ahır bölgesinde uygunsuz ilişki yaşamış olabileceğini, bu sırada da kuran kursundan dönen Narin Güran'ın patika olan yolu kullanıp evine gitmesi üzerine direkt söz konusu ahırda bir şeyler görmüş olabileceğini düşündüğünü anlattı. Bu ifadenin ardından "Narin ahırda ne gördü?" sorusunu gündeme getirdi. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcıları tarafından yer gösterme işlemi yaptırılarak bu ahıra getirildiği öğrenildi.