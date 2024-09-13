Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Cinayette ahır ayrıntısı: Narin ne gördü?

Bu sırada da kuran kursundan dönen Narin Güran'ın patika olan yolu kullanıp evine gitmesi üzerine direkt karşısında evin ahırı olarak kullanılan bölümünde bir şeyler görmüş olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca olayda Narin'in terlikleriyle birlikte Salim Güran tarafından yanıma getirilmesi de Narin'in dışarıda yani evinin dışında öldürüldüğünü göstermektedir. Ben er yada geç bu olayın açığa çıkacağını ve Narin'in cesedinin bulunacağını biliyordum" dedi.