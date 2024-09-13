Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 06:24

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Cinayette ahır ayrıntısı: Narin ne gördü?

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiği anlatması tüm dikkatleri ahıra çevirdi. Zanlı Bahtiyar, amca Salim Güran'ın köyde yasak aşk ilişkisi yaşadığı 2 kadından biriyle ahır bölgesinde uygunsuz ilişki yaşamış olabileceğini, bu sırada da kuran kursundan dönen Narin Güran'ın patika olan yolu kullanıp evine gitmesi üzerine direkt söz konusu ahırda bir şeyler görmüş olabileceğini düşündüğünü anlattı. Bu ifadenin ardından "Narin ahırda ne gördü?" sorusunu gündeme getirdi. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcıları tarafından yer gösterme işlemi yaptırılarak bu ahıra getirildiği öğrenildi.

Halit TURAN
Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Cinayette ahır ayrıntısı: Narin ne gördü?

Kayıp olarak aranırken cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Günar cinayeti üzerindeki sır perdesini koruyor. Soruşturma kapsamında kendisine amca Salim Güran tarafından Narin'in cansız bedeninin verildiğini, tehdit ve 200 bin lira karşılığında cesedi dereye gömdüğü ortaya çıkan Nevzat Bahtiyar'ın savcılıktaki sorgusu cinayetle ilgili en önemli delil durumuna geldi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları tarafından 3 sayfa ifadesi alınan Bahtiyar, cinayetin nasıl işlendiği ve nedeniyle ilgili önemli iddialar ortaya attı.

Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Cinayette ahır ayrıntısı: Narin ne gördü?

"BANA NARİN'İN EVLERİNİN BAHÇELERİNDEN SESLENDİ"
Cinayetin nasıl ve neden işlediğiyle ilgili Nevzat Bahtiyar ikinci kez alınan ifadesinde "muhtar amca Salim, cesedi bana vermeden önce Narin'in evlerindeki ahırın yanından bana seslenerek 'seninle işimiz var, hazırlan evden çık' diye bağırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Cinayette ahır ayrıntısı: Narin ne gördü?

Salim'in hem Narin'in annesiyle hem de amcasının eşiyle ilişki olduğu biliniyordu. Muhtemelen Narin evlerine girerken annesi ve amcasını ahırda uygunsuz bir durum gördüğü için öldürüldü. Cesedin yanında Narin'in terliklerini de amcası bana verdi. Bu da Narin'in dışarda öldürüldüğünü gösteriyor. Narin'in sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde ip izine benzer bir kızarıklık gördüm" dedi.

Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Cinayette ahır ayrıntısı: Narin ne gördü?

NARİN AHIRDA NE GÖRDÜ?
Bahtiyar ifşaatlarında Salim Güran'ın olay esnasında kendisini ilk olarak tepeden çağırdığı noktanın Narin'in babası Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanı olduğunu belirterek "Salim Güran, Narin'in annesinin de aralarında bulunduğu biriyle ahır bölgesinde uygunsuz ilişki yaşanmış olabilir.

Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Cinayette ahır ayrıntısı: Narin ne gördü?

Bu sırada da kuran kursundan dönen Narin Güran'ın patika olan yolu kullanıp evine gitmesi üzerine direkt karşısında evin ahırı olarak kullanılan bölümünde bir şeyler görmüş olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca olayda Narin'in terlikleriyle birlikte Salim Güran tarafından yanıma getirilmesi de Narin'in dışarıda yani evinin dışında öldürüldüğünü göstermektedir. Ben er yada geç bu olayın açığa çıkacağını ve Narin'in cesedinin bulunacağını biliyordum" dedi.

SON DAKİKA