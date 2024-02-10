Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?

En çok merak edilen konulardan biri olan "Hangi şehirde hangi Türk boyu yaşıyor?" sorusunun yanıtı, aynı zamanda kütüğünüze bağlı kendi soyağacınızı oluşturmanın da yöntemi olabilir. İşte Türk boyları ile ilgili az bilinen o liste...