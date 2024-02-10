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Haberler Yaşam Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 12:08

Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?

Soyağacı sorgulaması, herkes için en çok merak edilen konulardan biri. İnternette de en çok sorulan sorulardan biri olan "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusunun cevabı, yaşadığınız ilde gizli olabilir. Eski Türk boylarının göçebe yaşam tarzının ardından yerleşik yaşama geçtikten sonra belirli bölgelerde kendilerine özgü bir ortam oluşturdular. İşte bu süreçte Türk boylarının il il dağılımı...

Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?

En çok merak edilen konulardan biri olan "Hangi şehirde hangi Türk boyu yaşıyor?" sorusunun yanıtı, aynı zamanda kütüğünüze bağlı kendi soyağacınızı oluşturmanın da yöntemi olabilir. İşte Türk boyları ile ilgili az bilinen o liste...

Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

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Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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