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Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
12:08
Türklerin soy ağacının il il listesi! Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor?
Soyağacı sorgulaması, herkes için en çok merak edilen konulardan biri. İnternette de en çok sorulan sorulardan biri olan "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusunun cevabı, yaşadığınız ilde gizli olabilir. Eski Türk boylarının göçebe yaşam tarzının ardından yerleşik yaşama geçtikten sonra belirli bölgelerde kendilerine özgü bir ortam oluşturdular. İşte bu süreçte Türk boylarının il il dağılımı...