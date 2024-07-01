TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarihi açıkladı. Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8,4 kilovat güce sahip olduğunu belirtti. Peki, TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih…