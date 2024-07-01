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TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
14:46
TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay macerasının temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Bu duyuru ile birlikte gözler tarihe çevrildi. Peki, TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? İşte detaylar;