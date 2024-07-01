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Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 14:46

TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay macerasının temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Bu duyuru ile birlikte gözler tarihe çevrildi. Peki, TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? İşte detaylar;

TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarihi açıkladı. Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8,4 kilovat güce sahip olduğunu belirtti. Peki, TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih…

TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya göndereceklerini bildirdi.

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TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Uydunun, SpaceX tarafından Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini anımsatan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz, ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilecek. Uydunun fırlatma anını referans alırsak, bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

TURKSAT 6A ne zaman uzaya fırlatılacak? Türksat 6A uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, uydunun 1 aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını aktardı.

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