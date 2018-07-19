Turkuaz, siyah... İşte İstanbul'un yeni taksileri

"MÜŞTERİLER GAYET MEMNUN"
Taksicilerin 1 Haziran'dan itibaren D ve E segmenti araçlara geçiş yaptığını belirten Battal, "Müşterilerimiz bu uygulamadan gayet memnun. Araçlarımız eskisi gibi kötü ve kirli değil. Araçlarımızın rengi güzel, içleri temiz. Yolcularımıza su, kolonya, ıslak mendil gibi imkanlar sunuyoruz" diye konuştu. Kısa mesafe sorununun da aşıldığını kaydeden Battal, "iTaksi uygulamasıyla taksicinin 'ben oraya gitmem' demesinin önüne geçildi. Bu sistemle biz İstanbul'daki taksiciliğin daha düzenli olacağını umut ediyoruz" dedi.