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Haberler Yaşam TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 19:11 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 19:11

TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TUS kontenjanları ile ilgili açıklama geldi. 6 Mart tarihinde yapılan sınav sonrasında sonuçlar ise 31 Mart tarihinde erişime açılmıştı. Kontenjanların aynı gün içerisinde duyurulması beklenirken durum böyle olmayınca konuyla ilgili olarak adaylar "2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Koca, "Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Birkaç güne daha ihtiyaç var." İfadeleriyle yakın zamanda açıklama geleceğinin sinyallerini verdi. Peki, 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!

TUS kontenjanları için binlerce adayın geri sayımı devam ediyor. 31 Mart tarihinde açıklanan sonuçlarla beraber adaylar kontenjanların açıklanacağı o tarihi heyecanla bekliyor. Konuya dair beklenen duyuru, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Beklenen son dakika açıklamasının önümüzdeki günlerde geleceğinin sinyalleri böylece verilmiş oldu. Peki, 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.' dedi.

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TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!

8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 5

Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 6

Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!

SONUÇ: 7

İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

SONUÇ: 8

Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına "Asistanlıkta Adalet" kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA:

TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.

Hayırlı olsun."

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