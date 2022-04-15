Haberler Yaşam TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!

Giriş Tarihi: 15.04.2022 19:11 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 19:11

TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS kontenjanları için flaş gelişme!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TUS kontenjanları ile ilgili açıklama geldi. 6 Mart tarihinde yapılan sınav sonrasında sonuçlar ise 31 Mart tarihinde erişime açılmıştı. Kontenjanların aynı gün içerisinde duyurulması beklenirken durum böyle olmayınca konuyla ilgili olarak adaylar "2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Koca, "Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Birkaç güne daha ihtiyaç var." İfadeleriyle yakın zamanda açıklama geleceğinin sinyallerini verdi. Peki, 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...