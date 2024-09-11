TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Klinik Tıp Bilimler Testi (KTBT) ve Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)-1'den alınan standart puanların 0.5 ile çarpılması ile K puanları; TTBT-1'in standart puanının 0.7 ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılıp toplanması ile T puanı elde edilir.

Tıp fakültesi dışı mezun olan adayların T puanları, TTBT-1 standart puanının 0.7, TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılmasıyla elde edilir.

Yerleşmeye hak kazanmak için adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı puanının 45 ve daha üstü olması gerekir.