Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
13:52
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2024 başvuruları 3-10 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 18 Ağustos'ta il merkezlerinde gerçekleşti. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların kamuoyuna paylaşılacağı tarih belli oldu. Ham puan hesaplaması, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak yapılacak. Peki, 2024 TUS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?