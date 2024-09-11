Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.09.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:52

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2024 başvuruları 3-10 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 18 Ağustos'ta il merkezlerinde gerçekleşti. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların kamuoyuna paylaşılacağı tarih belli oldu. Ham puan hesaplaması, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak yapılacak. Peki, 2024 TUS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS/1) ardından sonuç tarihi ÖSYM takviminde yerini aldı. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor.Sonuçların ilanı ardından tercih işlemlerinin başlayacağı süreçte heyecan dorukta. İşte, TUS 2. dönem sonuçları tarihi ve sonuç sorgulama ekranı haberin devamında...

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

2024 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav takvimine göre, TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecek.

2024 TUS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

TUS SINAV DEĞERLENDİRMESİ ve PUAN HESAPLAMASI
Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi için Klinik Tıp Bilimleri puanı (K) ve Temel Tıp Bilimleri puanı (T) olarak hesaplanır. Tıp fakültesi dışı mezunu adaylar için sadece T puanı baz alınarak hesaplama yapılır.
Her test için ayrı olarak ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülür.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Klinik Tıp Bilimler Testi (KTBT) ve Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)-1'den alınan standart puanların 0.5 ile çarpılması ile K puanları; TTBT-1'in standart puanının 0.7 ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılıp toplanması ile T puanı elde edilir.
Tıp fakültesi dışı mezun olan adayların T puanları, TTBT-1 standart puanının 0.7, TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılmasıyla elde edilir.
Yerleşmeye hak kazanmak için adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı puanının 45 ve daha üstü olması gerekir.

SON DAKİKA