Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
09:21
TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve nereden açıklanacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuçları için geri sayım heyecanı devam ediyor. 2024 başvuruları 3-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 18 Ağustos'ta yapılan oturumla tamamlandı. Binlerce aday gözlerini ÖSYM'nin sonuç ekranına çevirdi. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların bugün kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, TUS sonuçları saat kaçta ve nereden açıklanacak?