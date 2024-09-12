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Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:21

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve nereden açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuçları için geri sayım heyecanı devam ediyor. 2024 başvuruları 3-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 18 Ağustos'ta yapılan oturumla tamamlandı. Binlerce aday gözlerini ÖSYM'nin sonuç ekranına çevirdi. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların bugün kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, TUS sonuçları saat kaçta ve nereden açıklanacak?

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve nereden açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için sayılı saatler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav takviminde TUS sonuçlarının bugün açıklanacağı bilgisine yer verildi. Binlerce aday dört gözle sonuçların açıklanmasını ve kazandıkları takdirde tercih döneminin başlamasını bekliyor. İşte, 2024 ÖSYM ile TUS sonuçları sorgulam ekranı...

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve nereden açıklanacak?

2024 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav takvimine göre, TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü açıklanacak.

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TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve nereden açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "resmi web adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecek.

2024 TUS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve nereden açıklanacak?

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için zorunlu olan bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve nereden açıklanacak?
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