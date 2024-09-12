TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve nereden açıklanacak?

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için zorunlu olan bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.