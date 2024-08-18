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Giriş Tarihi: 18.08.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:23

TUS soruları ve cevapları PDF: 2024 2. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

TUS soruları ve cevapları için araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün iki oturumda gerçekleşiyor. Temel Tıp Bilimleri Testi'nden 100, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden 100 soru yanıtlayacak adaylar sınavın ardından TUS soru ve cevapları araştırmasına başlıyor. Doktor adayları TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, TUS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 TUS 2. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

TUS soruları ve cevapları PDF: 2024 2. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

TUS sınav soruları ve cevapları sınava giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Tıp Fakültesi mezunları mezuniyetinin ardından uzmanlık alanlarına yerleşmek için bugün 18 Ağustos tarihinde gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Sınavı'na giriyor. Her biri 100 sorudan oluşan 2 oturumlu sınavın soru ve cevapları bekleniyor. Sorular osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. İşte, TUS soru ve cevapları

TUS soruları ve cevapları PDF: 2024 2. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.

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TUS soruları ve cevapları PDF: 2024 2. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

TUS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
18 Ağustos 2024 tarihinde 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

TUS soruları ve cevapları PDF: 2024 2. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

TUS 2024 PUANI NASIL HESAPLANIR?
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

TUS soruları ve cevapları PDF: 2024 2. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

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