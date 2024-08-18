Giriş Tarihi: 18.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
22:15
TUS SORULARI VE CEVAPLARI PDF SORGULA 2024 | 2. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı!
TUS soruları ve cevapları için araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün iki oturumda gerçekleşiyor. Temel Tıp Bilimleri Testi'nden 100, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden 100 soru yanıtlayacak adaylar sınavın ardından TUS soru ve cevapları araştırmasına başlıyor. Doktor adayları TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, TUS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 TUS 2. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir