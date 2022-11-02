"TUS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu için adaylar saatleri sayıyor! 4 Eylül 2022 tarihinde girilen sınavın tercihleri 14 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı ve bütün adaylar TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açılsın diye bekliyor. TUS 2. dönem tercih sonuçları için az bir süre kalırken, ÖSYM sonuç sorgulama ekranına adaylar şimdiden akın etmeye başladı. Bu noktada, "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonucu nasıl öğrenilir? İşte TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022