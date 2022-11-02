TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açılması için adaylar duyuruyu bekliyor. TUS 2. dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde yapılırken, tercihler de ekim ayının sonunda yapıldı. Tercihler sona erdiği günden beri, "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Yılın son TUS sonuçları için az bir süre kaldı. Peki, 2022 TUS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı