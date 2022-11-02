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Haberler Yaşam TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: 2. dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 02.11.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 11:08

TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: 2. dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

"TUS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu için adaylar saatleri sayıyor! 4 Eylül 2022 tarihinde girilen sınavın tercihleri 14 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı ve bütün adaylar TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açılsın diye bekliyor. TUS 2. dönem tercih sonuçları için az bir süre kalırken, ÖSYM sonuç sorgulama ekranına adaylar şimdiden akın etmeye başladı. Bu noktada, "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih sonucu nasıl öğrenilir? İşte TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022

TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: 2. dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açılması için adaylar duyuruyu bekliyor. TUS 2. dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde yapılırken, tercihler de ekim ayının sonunda yapıldı. Tercihler sona erdiği günden beri, "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Yılın son TUS sonuçları için az bir süre kaldı. Peki, 2022 TUS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: 2. dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercihler 14 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının 2 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

NOT: 2 Kasım 2022 bir beklentidir; kesin tarih değildir.

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TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: 2. dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: 2. dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, TUS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: 2. dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

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