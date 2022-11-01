TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TUS 2. Dönem tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS tercih sonuç ekranı erişime açılması için adaylar saat sayıyor. ÖSYM duyuru ile "TUS tercih sonuçları açıklandı" açıklamasına az bir süre kalırken, 25 Ekim'de biten tercihlerden sonra meraklı bekleyiş sürüyor. 4 Eylül'de yapılan yılın 2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için büyük macera sona eriyor. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? TUS tercih sonuç nasıl öğrenilir? İşte detaylar…