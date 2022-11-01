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Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 10:12

TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TUS 2. Dönem tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS 2. Dönem tercih sonuçları 2022 için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından "TUS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu, binlerce aday tarafından bekleniyor. TUS tercih sonuç ekranı ÖSYM AİS, sonuçlar açıklandığında adaylar için erişime açılacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde yapılırken, tercih işlemleri 19 Ekim'de başlamıştı. 25 Ekim 2022'de tercihler bitti ve her gün adaylar "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? İşte TUS tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TUS 2. Dönem tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS tercih sonuç ekranı erişime açılması için adaylar saat sayıyor. ÖSYM duyuru ile "TUS tercih sonuçları açıklandı" açıklamasına az bir süre kalırken, 25 Ekim'de biten tercihlerden sonra meraklı bekleyiş sürüyor. 4 Eylül'de yapılan yılın 2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için büyük macera sona eriyor. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? TUS tercih sonuç nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TUS 2. Dönem tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercihler 14 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bu yıl tercih sonuçlarının 1 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

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TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TUS 2. Dönem tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

NOT: 1 Kasım 2022 bir beklentidir; kesin tarih değildir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TUS 2. Dönem tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, TUS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TUS 2. Dönem tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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