TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TUS 2. Dönem tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS

TUS 2. Dönem tercih sonuçları 2022 için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından "TUS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu, binlerce aday tarafından bekleniyor. TUS tercih sonuç ekranı ÖSYM AİS, sonuçlar açıklandığında adaylar için erişime açılacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde yapılırken, tercih işlemleri 19 Ekim'de başlamıştı. 25 Ekim 2022'de tercihler bitti ve her gün adaylar "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? İşte TUS tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS