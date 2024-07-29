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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
11:22
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son dakika açıklaması ile TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, tercih sonuçlarına 29 Temmuz'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilirler. İşte 2024 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…