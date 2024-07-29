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Haberler Yaşam TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:22

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son dakika açıklaması ile TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, tercih sonuçlarına 29 Temmuz'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilirler. İşte 2024 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada "11-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadeleri yer aldı. İşte 2024 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TUS yerleştirme sonuçları için beklenen açıklama geldi.

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2024 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

2023 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı.

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! ÖSYM ile 2024/1. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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