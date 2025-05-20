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Tuvalette telefonla vakit geçirenler dikkat: Tehlike sanıldığı gibi mikroplardan değil, bambaşka bir yerden geliyor!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:50
Tuvalette telefonla vakit geçirenler dikkat: Tehlike sanıldığı gibi mikroplardan değil, bambaşka bir yerden geliyor!
Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte günlük alışkanlıklarımızda köklü değişiklikler meydana geldi. Tuvalet kullanımı da bu değişimden nasibini aldı ve artık birçok kişi bu alanda da teknolojik cihazlarını yanından ayırmıyor. Ancak uzmanlar, tuvalete telefonla girmenin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek önemli uyarılarda bulunurken sanılanın aksine asıl tehlikenin mikroplar olmadığını vurguladı. İşte detaylar haberin devamında...