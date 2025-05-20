Tuvalette telefonla vakit geçirenler dikkat: Tehlike sanıldığı gibi mikroplardan değil, bambaşka bir yerden geliyor!

GÜNLÜK YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZİ: MOBİL CİHAZLAR

Mobil cihazlar, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İletişimden eğlenceye, alışverişten bilgiye ulaşmaya kadar her alanda elimizin altında olan telefonlar, günlük aktivitelerimizin neredeyse tamamında bizimle birlikte. Öyle ki, birçok kişi tuvalete giderken bile telefonunu yanında götürmeden yapamıyor. Bu durum, mobil teknolojinin yaşam tarzımız üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor.