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Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Giriş Tarihi: 14.03.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 19:10
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Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar
Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Dünyada yaşanan ilginç anların o an ki görüntüleri objektiflere yansıdı. Ortaya ilginç kareler çıktı.

Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

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Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar
Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

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Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar
Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Çocugunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

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Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar
Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra

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Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar
Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Titanic'in lüks yemek salonu.

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Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar
Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Eyfel Kulesi'nin çelik kirişleri zirveye doğru uzanırken, 1888.

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Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar
Tüylerinizi diken diken edecek fotoğraflar

Hiroşima'daki nükleer patlamanın ardından bir insan silueti.

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