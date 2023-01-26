TV8'in her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Tuzak son bölüm izle ekranı için araştırmalar başlandı. Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı dizinin 26 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan 15. Bölümünde Ceren, annesinin Umut'a olan Mete baskısı ve babasıyla Mete üzerinden yaşadığı duygusal yüzleşme yüzünden oldukça yıpranır. Bu süreçte Ceren'in kendini tek ait ve huzurlu hissettiği yer Umut'un yanıdır. Dizinin sıkı takipçileri, TV8 dizi izle ekranı ile Tuzak 15. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle TV8 ile Tuzak 15. bölüm izle…