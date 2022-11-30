Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı

Tuzak dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı TV8'in yeni dizisi Tuzak, Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. 30 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışına göre, bu akşam Tuzak dizisinin yerine MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü özetsiz olarak yayınlanacak. Hal böyleyken son olarak final haberleriyle gündeme gelen Tuzak dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Bu noktada dizinin sevenleri, ''Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı ile Tuzak yeni bölüm tarihi ve saati...