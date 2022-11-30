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Haberler Yaşam Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:40

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı

Tuzak dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı TV8'in yeni dizisi Tuzak, Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. 30 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışına göre, bu akşam Tuzak dizisinin yerine MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü özetsiz olarak yayınlanacak. Hal böyleyken son olarak final haberleriyle gündeme gelen Tuzak dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Bu noktada dizinin sevenleri, ''Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı ile Tuzak yeni bölüm tarihi ve saati...

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi 7. Bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Akın Akınözü ve Bensu Soral'ı buluşturan dizi, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamıyor. Son olarak final haberleriyle gündeme gelen dizi ile ilgili alınan kararlar yakından takip ediliyor. Yayınlanan 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı sonrası Tuzak dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizi saatinde MasterChef Türkiye'nin yer aldığı gören izleyiciler, arama motorları üzerinden Tuzak dizisi neden yok, bitti mi, final mi yaptı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Tuzak yeni bölüm tarihi ve 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı…

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı

TUZAK BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

30 Kasım 2022 Çarşamba tarihli TV8 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde MasterChef Türkiye programının yeni bölümü ile karşılaştı.

Bu gelişme sonrası Tuzak dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı

TUZAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

30 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışına göre, Tuzak dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü, MasterChef yeni bölümünden hemen sonra saat 22.30'da izleyici karşısına çıkacak.

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı

TUZAK FİNALİ NE ZAMAN?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tuzak dizisi için final kararı alındı. Bu akşam 7. bölümü ile yayınlanacak dizi 13. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 30 Kasım 2022 TV8 yayın akışı

30 KASIM 2022 TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

22:30 Tuzak

00:15 Tuzak

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