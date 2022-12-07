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Haberler Yaşam Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 07.12.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 13:46

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı

Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan TV8'in yeni dizisi Tuzak bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 7 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 7 Aralık TV8 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı ile Tuzak yeni bölüm tarihi ve saati...

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı

TV8'de yayınlanan Tuzak dizisi, her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Akın Akınözü, Bensu Soral ve Talat Bulut'u buluşturan dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yayınlanan 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı sonrası Tuzak dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında dizi saatlerinde MasterChef Türkiye'nin yer aldığını gören seyirciler, Tuzak dizisi neden yok, final mi yaptı sorularına yanıt arıyor. Peki, Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Tuzak yeni bölüm tarihi ve 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı…

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı

TUZAK BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

7 Aralık 2022 Çarşamba tarihli TV8 yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde MasterChef Türkiye programının yeni bölümü ile karşılaştı.

Bunun üzerine Tuzak dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı

TUZAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

30 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışına göre, Tuzak dizisinin yeni bölümü bu akşam 20.00'de ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünden hemen sonra saat 22.30'da izleyici karşısına çıkacak.

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı

TUZAK FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın yer aldığı Tuzak dizisinin 13. bölümü ile final yapacağı iddia edilmişti. Ancak söz konusu iddialar Acun Ilıcalı tarafından yalanlandı.

Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı

Ilıcalı, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Tuzak dizimizin 13. bölümde final yapacağı haberleri doğru değildir. Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.

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