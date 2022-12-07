Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok? Tuzak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı

Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan TV8'in yeni dizisi Tuzak bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 7 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Tuzak bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 7 Aralık TV8 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Tuzak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, 7 Aralık 2022 TV8 yayın akışı ile Tuzak yeni bölüm tarihi ve saati...