TV YAYIN AKIŞI 18 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

18 Kasım 2025 Salı akşamı televizyon ekranları dopdolu içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ulusal kanalların yayın akışını merak edenler, "Bu akşam televizyonda hangi programlar var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV ve TV8'in güncel yayın akışları belli oldu. İşte 18 Kasım Salı akşamının TV rehberi…