Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 18 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:19

TV YAYIN AKIŞI 18 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

18 Kasım 2025 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyon ekranları hem dizi hem de spor heyecanıyla dolu olacak. İspanya–Türkiye maçı canlı yayınla futbolseverlerin karşısına çıkarken, Kral Kaybederse ve Bahar dizileri de yeni bölümleriyle ekranda olacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 18 Kasım 2025 Salı günü tüm kanalların yayın akışı…

18 Kasım 2025 Salı akşamı televizyon ekranları dopdolu içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ulusal kanalların yayın akışını merak edenler, "Bu akşam televizyonda hangi programlar var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV ve TV8'in güncel yayın akışları belli oldu. İşte 18 Kasım Salı akşamının TV rehberi…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri Karadeniz

00:20 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Gurbetçi Şaban

21:45 Gurbetçi Şaban

23:45 Zehirli Köpek Balığı

01:45 Zehirli Köpek Balığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

TV YAYIN AKIŞI 18 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Bahar

00:15 Veliaht

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Taşacak Bu Deniz

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:45 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

22:45 İspanya - Türkiye / Canlı

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz