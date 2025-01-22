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GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:39
TV yayın akışı dizi, yarışma ve birçok yapımı yakından takip izleyicilerin gündeminde. Günün yayın akışına göre haber bülteni, gündüz kuşağı programları, diziler, yarışmalar ve filmler yayınlanıyor. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışına göre hangi yapımlar yayında olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Diziler bu akşam var mı? İşte, 22 Ocak TV yayın akışı...