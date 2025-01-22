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Haberler Yaşam GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:39

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı dizi, yarışma ve birçok yapımı yakından takip izleyicilerin gündeminde. Günün yayın akışına göre haber bülteni, gündüz kuşağı programları, diziler, yarışmalar ve filmler yayınlanıyor. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışına göre hangi yapımlar yayında olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Diziler bu akşam var mı? İşte, 22 Ocak TV yayın akışı...

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

Dizilerin yeni bölümü için heyecanlı olan izleyiciler "Diziler bu akşam var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Bütün yayın kanalları güncel yayın akışını haftalık olarak ilan ediyor. Bir önceki gün dizi saatlerinde yayın akışında yeni bölümler yerine tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler var? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

DİZİLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Dün akşam dizi saatinde yayın akışında yeni bölümler değil, tekrar bölümleri ekrana geldi. Ancak bu akşamın yayın akışına göre, dizilerin yeni bölümünün yayınlanacağı gözüküyor.

İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı;

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GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00:20 Zembilli

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Masumlar Apartmanı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Ana Haber
18.30 UEFA Avrupa Ligi "Beşiktaş - Athletic Bilbao"
20.45 UEFA Şampiyonlar Ligi "RB Leipzig- Sporting Lizbon"
23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Real Madrid- Salzburg"
01.00 Teşkilat

GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu (yeni bölüm)
00:15 Siyah Kalp

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