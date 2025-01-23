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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:52

TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...

Televizyon ekranlarında bu akşam hangi diziler ve programlar var? TRT1, atv, Show TV, TV8, Star TV ve Kanal D'nin 23 Ocak Perşembe günü için yayın akışları belli oldu. Sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluşacak mı, yoksa programlarda değişiklik mi var? İşte kanalların detaylı yayın akışları...

TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...

Televizyon izleyicileri, 23 Ocak Perşembe günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Özellikle diziseverler, sevilen yapımların yeni bölümlerini sabırsızlıkla beklerken, TRT1, atv, Show TV, TV8, Star TV ve Kanal D gibi popüler kanalların yayın akışları dikkatle takip ediliyor. İşte, bugün ekranlara gelecek dizi ve programların detayları...

TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...

DİZİLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Dün akşam dizi saatinde yayın akışında yeni bölümler değil, tekrar bölümleri ekrana geldi. Ancak bu akşamın yayın akışına göre, dizilerin yeni bölümünün yayınlanacağı gözüküyor.

İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı;

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TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI (23 OCAK)

08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Hatıran Yeter

TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (23 OCAK)

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Yabancı Sinema

TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI (23 OCAK)

08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp

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