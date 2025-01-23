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TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:52
TV YAYIN AKIŞI 23 OCAK PERŞEMBE | Bugün diziler var mı? TRT1, atv, Show Tv, TV8, Star TV, Kanal D yayın akışı...
Televizyon ekranlarında bu akşam hangi diziler ve programlar var? TRT1, atv, Show TV, TV8, Star TV ve Kanal D'nin 23 Ocak Perşembe günü için yayın akışları belli oldu. Sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluşacak mı, yoksa programlarda değişiklik mi var? İşte kanalların detaylı yayın akışları...