TV yayın akışı 28 Eylül 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.09.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:22

Güncel TV yayın akışı 28 Eylül 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

28 Eylül 2025 TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Bugün ekranlarda yer alacak diziler, filmler, yarışma programları ve haber bültenlerinin saatleri açıklandı. İzleyiciler, sevdikleri yapımları kaçırmamak için güncel yayın akışını araştırıyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Televizyon ekranlarında 28 Eylül 2025 günü birbirinden farklı programlar izleyicilerle buluşacak. Ulusal kanalların dizi, film, yarışma ve haber programları güncel yayın akışında yerini aldı. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyenler, hangi kanalda ne zaman hangi yapımın yayınlanacağını öğrenmek için yayın akışını inceliyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
15:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
03:45 Türk Müziği
05:00 Dürüye'nin Güğümleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Veliaht
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:30 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:50 Gözleri Karadeniz
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aşk ve Gözyaşı
02:30 Kardeşlerim
05:00 Ateş Kuşları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı

05:40 Benim Güzel Ailem

08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Hayallerinin Peşinde

14:00 Cennetin Çocukları

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3