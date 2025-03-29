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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 29 MART | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 16:28

TV YAYIN AKIŞI 29 MART | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri, 29 Mart Cumartesi günü ekrana gelecek programları merak ediyor. Bugün hangi diziler yayınlanacak, yeni bölümler var mı? Kanalların güncel yayın akışını öğrenmek isteyenler için detaylar belli oldu. İşte, 29 Mart TV yayın akışı ve ekrandaki programlar...

TV YAYIN AKIŞI 29 MART | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

Bugün televizyonda neler var? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? 29 Mart Cumartesi gününe ait güncel TV yayın akışı belli oldu. Dizi, film, yarışma ve haber programlarını kaçırmak istemeyenler için kanalların yayın listesi belli oldu! İşte, 29 Mart TV yayın akışı ve detayları...

TV YAYIN AKIŞI 29 MART | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

BUGÜN DİZİLER VAR MI, YOK MU?

Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı Ramazan Bayramı arefesinde merak edildi.

Birçok dizi bu akşam ekrana gelirken, diğer diziler ise tekrar bölümüyle yayınlanacak.

İşte, 29 Mart TV yayın akışı!

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TV YAYIN AKIŞI 29 MART | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

ATV KANAL YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
15:15 Bir Gece Masalı
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:50 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu - Tekrar
23:20 Terminatör 2 : Mahşer Günü / Yabancı Sinema
01:50 Bir Gece Masalı
05:00 Hercai

TV YAYIN AKIŞI 29 MART | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yumurcak
15:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:15 Arka Sokaklar
02:30 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney

TV YAYIN AKIŞI 29 MART | Diziler bu akşam var mı? İşte, SHOW TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV yayın akışı...

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo ile Güllüşah
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Şabaniye
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:30 Bahar