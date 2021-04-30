TV yayın akışı 30 Nisan Cuma: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı listesi

Cuma akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar için tv yayın akışı belli oldu. Özellikle tam kapanmanın ilk gününün bugün olması dolasıyla kanalların yayın akışlarında yayınlanacak olan programlar merak ediliyor. 30 Nisan akşamında birbirinden iddialı programlar yer alırken Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışlarında diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Bu akşam ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün tv'de ne var, televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı ile 30 Nisan tv yayın akışı listesi!