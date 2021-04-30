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Haberler Yaşam TV yayın akışı 30 Nisan Cuma: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 30.04.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:58

30 Nisan Cuma: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı listesi

Cuma akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar için belli oldu. Özellikle tam kapanmanın ilk gününün bugün olması dolasıyla kanalların yayın akışlarında yayınlanacak olan programlar merak ediliyor. 30 Nisan akşamında birbirinden iddialı programlar yer alırken Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışlarında diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Bu akşam ne izleyeceğine karar veremeyenler , sorusuna yanıt arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı ile 30 Nisan tv yayın akışı listesi!

TV yayın akışı 30 Nisan Cuma: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı listesi

Bu akşam ekrana gelecek olan dizi ve filmler listesinde yer aldı. Evlerinde karantina günlerini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler güncel yayın akışı programlarını öğrenmek istiyor.. 30 Nisan Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından sorgulanıyor. Bu akşam ATV'de Akıncı, Tv8'de Kırmızı Oda, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümüyle yayınlanacak. Buna göre; TV'de bugün ne var? İşte 30 Nisan 2021 tv yayın akışı listesi

TV yayın akışı 30 Nisan Cuma: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı listesi

TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TV'DE NELER VAR?

Medya gündemini takip edenler haberimizden 30 Nisan tv yayın akışına ve sorusunun yanıtına ulaşabilir…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 30 NİSAN CUMA TV YAYIN AKIŞI

30 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan tüm dizi ve filmlerin saatlik bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra dilediğiniz kanalı seçebilir ve yayın akışını kontrol edebilirsiniz.

TV YAYIN AKIŞLARI

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TV yayın akışı 30 Nisan Cuma: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı listesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda

ATV YAYIN AKIŞI

19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:25 Akıncı

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:30 Payitaht

23:45 Mavera

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