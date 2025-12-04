Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 16:06

TV YAYIN AKIŞI 4 ARALIK 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 4 Aralık 2025 Çarşamba yayın akışı belli oldu. Ulusal kanallar gün boyunca film, dizi, haber ve eğlence programlarıyla dolu bir liste sunarken, prime time kuşağındaki yapımlar da izleyicilerin radarında. Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte tüm detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Kuruluş Orhan

04:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

00:15 Rüya Gibi

02:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Yüksek Sosyete

04:30 Hanım Köylü

06:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı

05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Terminatör : Kara Kader

22:45 Ölü Ozanlar Derneği

01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:40 Seksenler

04:25 Lingo Türkiye

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

