TV YAYIN AKIŞI 4 ARALIK 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

Yeni güne başlarken televizyon izleyicileri 4 Aralık 2025 Perşembe gününün yayın akışını araştırmaya başladı. Kanallar, sabah programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesi hazırlarken, özellikle prime time kuşağı yine dikkat çekiyor. Peki bugün hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 4 Aralık TV yayın akışı…