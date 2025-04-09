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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2025 (GÜNCEL): Bugün tv'de neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 09.04.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 12:18

TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2025 (GÜNCEL): Bugün tv'de neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı

TV kanal yayın akışı listesi belli oldu. 9 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programları merak eden izleyiciler ekran başına geçmeden önce araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; bugün televizyonda neler var? İşe, 9 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Bugün tv’de neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı

9 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon izleyicileri, akşam saatlerinde ekran karşısına geçmeden önce "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Haftanın ortasında diziler, filmler ve eğlence programlarıyla dolu TV yayın akışı listeleri belli oldu. İşte, 9 Nisan ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı.

TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Bugün tv’de neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı

ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai

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TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Bugün tv’de neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:30 İnci Taneleri
02:00 Yargı
04:45 Kuzey Güney

TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Bugün tv’de neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Siyah Kalp
02:15 Deha
04:45 Bahar

TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Bugün tv’de neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk