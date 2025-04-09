TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2025 (GÜNCEL): Bugün tv'de neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı

9 Nisan 2025 Çarşamba günü televizyon izleyicileri, akşam saatlerinde ekran karşısına geçmeden önce "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Haftanın ortasında diziler, filmler ve eğlence programlarıyla dolu TV yayın akışı listeleri belli oldu. İşte, 9 Nisan ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı.